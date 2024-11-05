Кремлев призвал главу МОК встать на колени и извиниться из-за дела Хелиф

На Олимпийских играх в Париже широкое обсуждение спортивной общественности вызвал допуск до турнира по боксу Хелиф и Линь Юйтин из Тайваня, которые были дисквалифицированы IBA в 2023 году на чемпионате мира. Кремлев говорил, что у отстраненных спортсменок гендерные тесты выявили мужской набор хромосом XY. МОК допустил обеих на Игры в Париже, где они в итоге завоевали золотые медали.