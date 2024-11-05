Кремлев призвал главу МОК встать на колени и извиниться из-за дела Хелиф

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах должен встать на колени и извиниться перед всеми боксерами за свою ложь из-за ситуации с делом алжирской спортсменки Иман Хелиф, заявил в своем телеграм-канале президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев.
«От лица всего международного сообщества мы требуем извинений от руководства МОК, в частности от Томаса Баха, который, вопреки здравому смыслу, поставил личные интересы превыше всего. Он должен встать на колени перед оскорбленными девушками и всем боксерским сообществом, вернуть медали и признать свою ложь!» — написал Кремлев.
Он также отметил, что IBA ранее уже предоставляла данные по «спортсменам-мужчинам, которые выступали в женской категории на Олимпийских играх-2024», а сейчас французской издание Le Correspondant представило медицинский отчет, подтверждающий, что Хелиф — мужчина.
На Олимпийских играх в Париже широкое обсуждение спортивной общественности вызвал допуск до турнира по боксу Хелиф и Линь Юйтин из Тайваня, которые были дисквалифицированы IBA в 2023 году на чемпионате мира. Кремлев говорил, что у отстраненных спортсменок гендерные тесты выявили мужской набор хромосом XY. МОК допустил обеих на Игры в Париже, где они в итоге завоевали золотые медали.
В МОК заявляли, что гендерные тесты Хелиф и Линь не были законными, а в процессе взятия образцов возникла масса нарушений, «начиная с самой концепции и заканчивая тем, как информацию о них распространили на публике».
Le Correspondent ранее опубликовало данные из якобы медицинской карты Хелиф, где говорится, что уровень тестостерона у нее в пять раз выше максимального для женщины, а МРТ показало, что у боксерши отсутствует матка, но есть «семенники в паховых каналах» и микропенис в виде «гипертрофии клитора».
Кремлев ранее уже публиковал видеоролики, в которых критиковал Баха и говорил, что организация запускает расследование против МОК, который этим летом исключил IBA из списка признанных международных федераций. В МОК даже призывали Кремлева прекратить агрессию в сторону Баха.