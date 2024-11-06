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Дональд Трамп рассказал о своём отношении к Майку Тайсону

Бывший президент США Дональд Трамп высказался в адрес бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе Майка Тайсона.

Источник: Getty Images

«Майк великолепен. Думаю, я видел больше боёв Майка Тайсона, чем кто-либо другой. Он был жестоким. И вот однажды у него был тяжёлый бой против Бастера Дугласа. Это был потрясающий поединок. Он проходил в Японии и начинался в 7 утра. Должен вам сказать, что оно того стоило. Никто ничего не понимал, включая Майка. Он отличный парень и, на мой взгляд, отличается от других людей. Майк был очень предан мне и поддержал меня с самого начала», — приводит слова Трампа портал Bloody Elbow.

Тайсон ещё в 2019 году публично заявил о том, что поддерживает кандидатуру Трампа на посту президента США.