Дональд Трамп рассказал о своём отношении к Майку Тайсону

«Майк великолепен. Думаю, я видел больше боёв Майка Тайсона, чем кто-либо другой. Он был жестоким. И вот однажды у него был тяжёлый бой против Бастера Дугласа. Это был потрясающий поединок. Он проходил в Японии и начинался в 7 утра. Должен вам сказать, что оно того стоило. Никто ничего не понимал, включая Майка. Он отличный парень и, на мой взгляд, отличается от других людей. Майк был очень предан мне и поддержал меня с самого начала», — приводит слова Трампа портал Bloody Elbow.