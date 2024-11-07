58-летний «дедушка» роняет здоровяков на спаррингах. Как Тайсон готовится к бою с Полом

Но тут разница в возрасте колоссальная — 31 год. Это больше возраста самого Джейка Пола. Изначально бой должен был состояться в июле, но тогда Тайсон был вынужден сняться из-за обострения язвы желудка. Это в очередной раз подняло волну разговоров об абсурдности такого боя, несмотря на то что сам Майк храбрился: «К сожалению, из-за обострения врач посоветовал мне на несколько недель снизить интенсивность тренировок, чтобы отдохнуть и восстановиться. Моё тело в лучшей форме, чем когда-либо с 90-х. Вскоре я вернусь к полноценному тренировочному графику. Джейк, возможно, это дало тебе немного времени, но я всё равно нокаутирую тебя и навсегда выкину из бокса».