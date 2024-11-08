«Поменьше клоунады». Фьюри раскрыл план на реванш против украинца Усика

«Что касается корректировок на реванш. Мне нужно меньше самодовольства. Побольше собранности и поменьше клоунады. Потому что в первом бою я валял дурака на ринге. Я паясничал, выделывался во время поединка. Я не был сосредоточен на 100 процентов. Раньше я всегда получал удовольствие на ринге, из-за этого стал самодовольным и попался», — заявил Фьюри в интервью Pound4Pound.