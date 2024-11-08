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«Поменьше клоунады». Фьюри раскрыл план на реванш против украинца Усика

Британский боксер Тайсон Фьюри поделился ожиданиями от титульного реванша против украинца Александра Усика.

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В мае Фьюри проиграл Усику раздельным решением судей и не сумел стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

«Что касается корректировок на реванш. Мне нужно меньше самодовольства. Побольше собранности и поменьше клоунады. Потому что в первом бою я валял дурака на ринге. Я паясничал, выделывался во время поединка. Я не был сосредоточен на 100 процентов. Раньше я всегда получал удовольствие на ринге, из-за этого стал самодовольным и попался», — заявил Фьюри в интервью Pound4Pound.

Тайсон Фьюри и Александр Усик проведут титульный реванш в Саудовской Аравии 21 декабря.