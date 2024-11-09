Появились тревожные новости о судьбе боя Алимханулы: известны детали

По информации vRINGe.com, на самом деле срыв переговоров свидетельствует о том, что бой практически наверняка не состоится. Проблема в том, что распределение призовых будет в соотношении 75/25 или 80/20 (в зависимости от места проведения боя) в пользу чемпиона. Шираз на это не пойдет, так как у него выше рыночная стоимость и гонорары.

Также отмечается, что Хамза следующий бой проведет 22 февраля в Саудовской Аравии и в кулуарах говорят, что команда британца якобы ведет переговоры со самым звездным и узнаваемым бойцом дивизиона — чемпионом WBA кубинцем Эрисланди Ларой (31−3−3, 19 КО).