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Появились тревожные новости о судьбе боя Алимханулы: известны детали

Двух переносов дедлайна оказалось недостаточно для казахстанского боксера Жанибека Алимханулы (16−0, 11 КО) и британца Хамзы Шираза (21−0, 17 КО), чтобы договориться о поединке. Теперь будут назначены промоутерские торги, передают Vesti.kz со ссылкой на инсайдера Джейка Донована.

Источник: Top Rank

Они должны состояться 18 ноября. Чья сторона предложит самую большую ставку, та получит право на организацию боя, а сумма победной ставки станет призовым фондом поединка.

По информации vRINGe.com, на самом деле срыв переговоров свидетельствует о том, что бой практически наверняка не состоится. Проблема в том, что распределение призовых будет в соотношении 75/25 или 80/20 (в зависимости от места проведения боя) в пользу чемпиона. Шираз на это не пойдет, так как у него выше рыночная стоимость и гонорары.
Также отмечается, что Хамза следующий бой проведет 22 февраля в Саудовской Аравии и в кулуарах говорят, что команда британца якобы ведет переговоры со самым звездным и узнаваемым бойцом дивизиона — чемпионом WBA кубинцем Эрисланди Ларой (31−3−3, 19 КО).

Последний бой Алимханулы провел 4 октября 2024 года в Сиднее (Австралия), когда в девятом раунде нокаутировал новозеландца Андрея Михайловича (21−1, 13 КО).