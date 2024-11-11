Молодой Тайсон использовал уникальную технику. Разбор великого стиля пик-а-бу

«Если ты не пропускаешь удары, ты не проигрываешь. Всё очень просто. Как только ты научишься подсаживаться ниже и прятаться за перчатками, постоянно перемещаясь, никто в тебя не попадёт. Всегда прижимай подбородок к груди. Мне всё равно, бежишь ли ты кросс, или просто гуляешь вокруг школы, или смотришь ТВ, прижимай подбородок к груди. И будь настороже. Когда ты можешь наносить удары своему оппоненту, а он не может ударить тебя, тогда ты боец», — говорил Д’Амато Тайсону.