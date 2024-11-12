Анонсирован следующий бой чемпиона WBA и WBC из Казахстана

Промоутерская компания Adal Promotions анонсировала выступление Сойлыбаева на вечере бокса, который состоится 27 декабря в Алматы.
В последнем бою он раздельным решением судей одолел представителя Армении Давита Азизяна.
Казахстанский боксер легкого веса Бекман Сойлыбаев (19−1, 9 КО) узнал дату следующего боя, сообщают Vesti.kz.
Промоутерская компания Adal Promotions анонсировала выступление Сойлыбаева на вечере бокса, который состоится 27 декабря в Алматы.
В последнем бою он раздельным решением судей одолел представителя Армении Давита Азизяна.