Олимпийская чемпионка оказалась мужчиной? Ответ спортсменки

Ранее французский журналист Джаффар Айт Ауди опубликовал неподтвержденное медицинское заключение 2023 года, согласно которому Хелиф имеет мужские половые признаки. После этого спортсменка была снята с чемпионата мира, проводившегося под эгидой Международной ассоциации бокса (IBA).
«Я никогда не видела этих документов, даже после своего исключения. Фактически в тот день мне принесли лист бумаги, в котором говорилось, что я не буду участвовать в соревнованиях, и попросили его подписать. Ситуация показалась мне нереальной, я действительно не могла поверить, что я в финале, но не смогу на него выйти. Я мечтала о золотой медали, а потом эта мечта рассыпалась, я была в шоке. Потом прислали результаты тестов, но они не были детальными, они были очень общими. Мы с Федерацией бокса Алжира выступили против и подали апелляцию. А после апелляции мы увидели, что доверия к IBA больше нет», — заявила Хелиф в интервью, видео которого опубликованного на YouTube-канале Rai.
После этого боксерша из Алжира совместно с федерацией бокса страны подали на апелляцию, которую организаторы отклонили.
«Меня заставили подписать бумагу и запретили участвовать в финальном поединке, но в кодексе IBA нет статьи, которая могла бы оправдать мое исключение, и я говорю об этом, потому что к IBA нет никакого доверия. Все было сделано почти бессистемно, без какого-либо реального понимания ситуации», — считает Хелиф.
Спортсменка также ответила на вопросы по поводу наличия в ее организме повышенного уровня тестостерона.
«Я считаю, что спортсменка и обычная женщина, естественно, могут отличаться, потому что женщина, которая занимается спортом, поднимает тяжести и занимается другими видами деятельности. Однако могу заверить — я всегда очень внимательно отношусь к своим гормонам. Мы принимаем все меры предосторожности, чтобы мои гормоны были в пределах нормы на всех соревнованиях», — заключила Хелиф.
Отметим, что МОК одобрил участие Хелиф на Олимпийских играх в Париже, несмотря на то, что на чемпионате мира 2023 года они не прошли гендерный тест, показавший наличие в их организмах повышенного уровня тестостерона. Там она завоевала золото в весе до 66 килограмм.