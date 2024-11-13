Олимпийская чемпионка оказалась мужчиной? Ответ спортсменки

«Я никогда не видела этих документов, даже после своего исключения. Фактически в тот день мне принесли лист бумаги, в котором говорилось, что я не буду участвовать в соревнованиях, и попросили его подписать. Ситуация показалась мне нереальной, я действительно не могла поверить, что я в финале, но не смогу на него выйти. Я мечтала о золотой медали, а потом эта мечта рассыпалась, я была в шоке. Потом прислали результаты тестов, но они не были детальными, они были очень общими. Мы с Федерацией бокса Алжира выступили против и подали апелляцию. А после апелляции мы увидели, что доверия к IBA больше нет», — заявила Хелиф в интервью, видео которого опубликованного на YouTube-канале Rai.