Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Олимпийская чемпионка оказалась мужчиной? Ответ спортсменки

Олимпийская чемпионка по боксу Иман Хелиф из Алжира заявила, что никогда не видела документов, подтверждающих наличие у нее мужского кариотипа XY, передает Vesti.kz со ссылкой на Sportliga.com.

Источник: Reuters

Ранее французский журналист Джаффар Айт Ауди опубликовал неподтвержденное медицинское заключение 2023 года, согласно которому Хелиф имеет мужские половые признаки. После этого спортсменка была снята с чемпионата мира, проводившегося под эгидой Международной ассоциации бокса (IBA).

«Я никогда не видела этих документов, даже после своего исключения. Фактически в тот день мне принесли лист бумаги, в котором говорилось, что я не буду участвовать в соревнованиях, и попросили его подписать. Ситуация показалась мне нереальной, я действительно не могла поверить, что я в финале, но не смогу на него выйти. Я мечтала о золотой медали, а потом эта мечта рассыпалась, я была в шоке. Потом прислали результаты тестов, но они не были детальными, они были очень общими. Мы с Федерацией бокса Алжира выступили против и подали апелляцию. А после апелляции мы увидели, что доверия к IBA больше нет», — заявила Хелиф в интервью, видео которого опубликованного на YouTube-канале Rai.

После этого боксерша из Алжира совместно с федерацией бокса страны подали на апелляцию, которую организаторы отклонили.

«Меня заставили подписать бумагу и запретили участвовать в финальном поединке, но в кодексе IBA нет статьи, которая могла бы оправдать мое исключение, и я говорю об этом, потому что к IBA нет никакого доверия. Все было сделано почти бессистемно, без какого-либо реального понимания ситуации», — считает Хелиф.

Спортсменка также ответила на вопросы по поводу наличия в ее организме повышенного уровня тестостерона.

«Я считаю, что спортсменка и обычная женщина, естественно, могут отличаться, потому что женщина, которая занимается спортом, поднимает тяжести и занимается другими видами деятельности. Однако могу заверить — я всегда очень внимательно отношусь к своим гормонам. Мы принимаем все меры предосторожности, чтобы мои гормоны были в пределах нормы на всех соревнованиях», — заключила Хелиф.

Отметим, что МОК одобрил участие Хелиф на Олимпийских играх в Париже, несмотря на то, что на чемпионате мира 2023 года они не прошли гендерный тест, показавший наличие в их организмах повышенного уровня тестостерона. Там она завоевала золото в весе до 66 килограмм.