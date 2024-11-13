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Последний олимпийский чемпион Казахстана возвращается на ринг. Известна дата

Олимпийский чемпион по боксу из Казахстана Данияр Елеусинов (12−0, 7 КО) возвращается на ринг уже в следующем году, сообщают Vesti.kz со ссылкой на All Stars Boxing.

Источник: AP 2024

В посте, опубликованном на аккаунте промоушена сообщается о том, что Елеусинов проведет поединок в феврале следующего года. Соперник и место проведения боя еще не известны.

«В скором времени мы определимся с соперником. Ждите новостей», — подписал президент All Stars Boxing и менеджер боксера Зия Алиев.

Отметим, что Елеусинов выиграл золото Олимпийских игр 2016 года. Эта победа стала последней для казахстанского бокса на ОИ.

В последний раз в сентябре казахстанец выступил на вечере бокса в Алматы, где досрочно победил в пятом раунде филиппинца Джо Нойная (23−5−2, 11 КО). Эта победа позволила Елеусинову завоевать второстепенный титул чемпиона по версии WBC Peace.