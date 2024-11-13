Актёр, комик и специфичный «фермер». Чем Тайсон занимается на пенсии

Теперь Железный Майк решил ещё раз тряхнуть стариной. Конечно, всем очевидно, что Тайсон выходит против Джейка Пола с одной целью — хорошо заработать. Не просто хорошо, а на уровне действующих звёзд мирового бокса. За поединок с Полом Тайсон получит $ 20 млн, что является солидной прибавкой к и без того безбедной пенсии. Конечно, выходить в ринг в 58 лет против здорового блогера, который вдвое младше — серьёзный риск. Но и ставки высокие. Зато будет что обсуждать в собственном подкасте — главное, чтобы после боя не возникло никаких проблем со здоровьем.