«Полный бред». Что говорят о бое Майка Тайсона и блогера Джейка Пола

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон и блогер Джейк Пол проведут боксерский поединок в ночь на 16 ноября в Арлингтоне (штат Техас, США).
Изначально поединок был запланирован на 20 июля. Но его перенесли в связи с возникшими проблемами со здоровьем у 57-летнего Тайсона. 27 мая Тайсону потребовалась медицинская помощь во время перелета в Лос-Анджелес. Из‑за обострения язвы за 30 минут до приземления у боксера начались тошнота и головокружение.
В последний раз Тайсон выходил на ринг в 2020 году в выставочном поединке против Роя Джонса. В андеркарде того боя Пол нокаутировал бывшего игрока НБА Нейта Робинсона. В октябре прошлого года представитель Тайсона говорил, что тот больше не планирует проводить бои.
Организаторы назвали бой Тайсон — Пол «поединком мечты», который случается раз в жизни.
Тайсон завершил профессиональную карьеру в 2005 году. На профессиональном ринге он одержал 50 побед (44 нокаутом) и потерпел шесть поражений. У 27-летнего Пола девять побед в 10 боксерских боях и одно поражение от Томми Фьюри.
Мнение экспертов
Григорий Дрозд, экс-чемпион мира по версии WBC (2014−2016).
«Это коммерческий поединок. Джейк Пол в своем репертуаре: боксирует либо с людьми, кто давно сошел с дистанции, либо не боксерами. Единственный боксер, против которого он дрался, это брат Тайсона Фьюри, который только-только начинает свой путь. Люди будут смотреть этот бой. Майк Тайсон — это живая легенда. Как минимум, интерес широкому кругу. Никакой спортивной составляющей нет, это просто шоу и зарабатывание денег. Очень надеюсь, что поединок будет не в полную силу, а выставочный. Тайсон не заслуживает того, чтобы человек, который без имени в боксе, хоть как-то его бил. Будет не очень приятно по отношению к ветерану», — отметил Дрозд «РБК Спорт».
Алексей Тищенко, двукратный олимпийский чемпион по боксу.
«Не очень хорошо отношусь к этим блогерским боям. Есть один плюс, что бокс на слуху все время и его популяризируют. Как вид спорта бокс звучит намного чаще. Тайсон уже давно прошел пик своей формы, а этот блогер еще молодой. Думаю из-за разницы в возрасте он может оказать серьезную конкуренцию. Возможно, даже выиграть. Для меня, как для любителя бокса, который видел лучшие годы Тайсона, будет грустно смотреть этот бой, если вдруг такой результат произойдет, а я думаю, что так и случится. На месте Тайсона, я бы не соглашался, но раз он это сделал, значит есть какие-то причины. В теории, если он проиграет, будет печально видеть Тайсона побитым или в нокауте», — сказал Тищенко «РБК Спорт».
Константин Цзю, бывший абсолютный чемпион мира по боксу.
«Поединок Тайсона и Пола — полный бред. Прошу прощения за выражение, но меня тошнит от такого. Потому что Майк — это легенда мирового спорта, а этот Пол — он блогер. Не говорю ничего против него, но это неправильно. Может, я немного староват в своих суждениях, но я не понимаю такого. Я не адаптировался к новой реальности. Полная дискредитация спорта», — отметил Цзю «РБК Спорт».
Эдуард Трояновский, бывший чемпион мира по версии Международной боксерской федерации (IBF).
«Тайсону уже за 50 лет. Я считаю, что в какой бы форме не был Пол, он молодой, активный, жесткий, напористый. Думаю, Майк тут немного погорячился. Все-таки Пол проводит бои, у него неплохо получается. Разве что, для Майка это могут быть просто легкие деньги», — сказал Трояновский «РБК Спорт».
Альвина Цаканян