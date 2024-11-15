«Полный бред». Что говорят о бое Майка Тайсона и блогера Джейка Пола

«Не очень хорошо отношусь к этим блогерским боям. Есть один плюс, что бокс на слуху все время и его популяризируют. Как вид спорта бокс звучит намного чаще. Тайсон уже давно прошел пик своей формы, а этот блогер еще молодой. Думаю из-за разницы в возрасте он может оказать серьезную конкуренцию. Возможно, даже выиграть. Для меня, как для любителя бокса, который видел лучшие годы Тайсона, будет грустно смотреть этот бой, если вдруг такой результат произойдет, а я думаю, что так и случится. На месте Тайсона, я бы не соглашался, но раз он это сделал, значит есть какие-то причины. В теории, если он проиграет, будет печально видеть Тайсона побитым или в нокауте», — сказал Тищенко «РБК Спорт».