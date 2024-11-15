Шанс на нокаут. Тайсон вернётся и разнесёт шумного блогера

Многие действительно задаются вопросом, что будет, если Тайсон плотно попадёт? Потому что с такой мощью Джейк ещё никогда не сталкивался. А о силе удара Майка давно ходят легенды. Да, ему 58 лет, и да, он уже 19 лет не выходил на профессиональный ринг. Но навыки никуда не делись. И Рой Джонс, к примеру, считает, что одного хорошего попадания Тайсону хватит: «Джейк может ударить. Он попытается вытащить Майка, но у него нет опыта Тайсона. Даже мне было тяжело попасть по Майку. Сможет ли это Джейк? Не знаю… Если Майк ударит его, это будет “спокойной ночи”. Я не считаю, что Джейк попал в неприятности. Он стал намного лучше. Он посвящает боксу много времени. Всё будет зависеть от того, как он будет драться. Если он угодит в драку, то у него будут проблемы».