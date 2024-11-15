Не победил, но порадовал. Как Майк Тайсон возвращался на ринг

Разница в возрасте между бойцами очень существенная — 31 год. Но, несмотря на это, бой будет официальным, в нём разрешены нокауты, и результат будет занесён в профессиональной рекорд. Для Тайсона это будет возвращение на ринг спустя 19 лет. За это время успели родиться и даже закончить школу новые фанаты бокса, а Майк всё ещё хочет быть в деле, несмотря на множество болячек, накопленных за все годы.