Тайсон заявил, что пока не собирается завершать карьеру

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Бывший абсолютный чемпион мира по боксу американец Майк Тайсон после поражения от соотечественника Джейка Пола заявил, что пока не собирается завершать карьеру.
Бой в формате восьми раундов по две минуты прошел в ночь на субботу в Арлингтоне (штат Техас, США) и прошел всю дистанцию. Пол одержал победу единогласным судейским решением.
«Не удивлен, что так произошло. Ничего никому не пытался доказать, просто рад, что получилось провести бой. Пол — хороший боец. Это конец карьеры? Зависит от ситуации. Не думаю, что это мой последний бой», — заявил Тайсон.
Тайсону 58 лет, за карьеру он провел 59 поединков, одержал 50 побед (44 — нокаутом), потерпел семь поражений, два боя признаны несостоявшимися. 27-летний Пол провел 12 боксерских поединков и одержал 11 побед при одном поражении.