Тайсон выстоял, но проиграл блогеру в одну калитку. Лучше бы не возвращался

В Арлингтоне (штат Техас, США) подошел к концу резонансный бой между прославленным американским боксером Майком Тайсоном и известным блогером Джейком Полом. РИА Новости Спорт делится подробностями странного противостояния, не удивившего ни событиями в ринге, ни уж тем более итоговым результатом.
Реслинг под прикрытием бокса?
То, чего не должно было бы произойти в идеальном боксерском мире, все же случилось. Легенда спорта, бывший абсолютный чемпион в тяжелом весе Майк Тайсон встретился в ринге со звездой YouTube, круто раскрутившим себя в бойцовской среде Джейком Полом. Проблемный Ребенок зарекомендовал себя как любитель поколотить стариков (за большой кэш не раз возвращал с пенсии легенд ММА), и сегодня остался верен себе: за 20 миллионов долларов 58-летний Тайсон согласился на ужасное шоу, которое не красит ни организаторов, ни его участников. Как вообще можно было задумать на официальном (не выставочном) уровне бой спортсменов, разница в возрасте которых составляет 31 год?!
Проблемы Майка со здоровьем говорят сами за себя: боли в спине, приступ ишиаса, ненадолго отправивший легенду в инвалидное кресло, и жесткое обострение язвы, из-за которого Тайсон «чуть не умер» и был вынужден отменить июньский бой с Полом. Неудивительно, что болельщики, разбирающиеся в боксе, были уверены в постановочной составляющей битвы молодости против опыта. Пол победит и продолжит ломиться в профессиональную тусовку, а подзаработавший Тайсон достойно продержится всю дистанцию — все довольны.
Раскачать противостояние, преподносившееся американской аудитории как «Бой мечты», удалось за сутки до выхода в ринг. Во время стердауна Железный Майк дал пощечину Полу. Позже выяснилось, что Джейк наступил на ногу оппоненту, что взбесило раздевшегося до трусов старика.
«Я был в носках, а он в кроссовках. Пол наступил мне на палец ноги, потому что он гребаный урод. Я хотел бы думать, что это произошло случайно. Но я думаю, что он сделал это намеренно. Мне было очень больно. Мне пришлось ответить взаимностью», — сказал Тайсон The New York Post.
Соперничество за секунду вышло на другой уровень и будто стало куда принципиальнее. Если не сказать — личным.
«Да я даже пощечину не почувствовал. Он злой, он маленький злой эльф. Майк Тайсон, это был милый, легенький шлепок, но я тебя вырублю завтра. Теперь это личное, он должен умереть», — заявил Пол после потасовки на сцене.
Однако отделаться от мысли, что впереди нас ждет не бокс, а так любимый на западе реслинг, все равно не получилось.
Скуф против альтушки
Ребята из организации Most Valuable Promotions умеют делать зрелище. Выход на бой Майка пробил на ностальгию благодаря хайлайтам карьеры Тайсона (правда, операторы облажались, и камера случайно выхватила во время съемки раздевалки неприкрытые ягодицы ветерана). А выход Пола стал классическим заходом под видеонарезки в соцсетях: к рингу блогер-боксер выехал на зелено-синем кабриолете в ярком серебристом костюме.
Но сам поединок… Ему давать оценку куда сложнее. Ведь поначалу все смотрелось интересно: Майк Тайсон хорошо поработал первые два раунда и даже пару раз достал большую голову фаворита. Пол же, разумеется, просто давал вымахаться легенде, чтобы затем куда спокойнее заходить на ближнюю дистанцию и разбивать икону спорта.
И с третьего раунда все пошло под диктовку блогера. Отдадим должное Тайсону, он шикарно выглядит для своих лет! Но он все равно стар: ужасная работа на ногах, низко опущенные руки и пара-тройка атак за шесть заключительных раундов — получается, Железного Майка хватило всего на четыре минуты… Есть ли сомнения, что при должном отношении к бою (и, допустим, без определенного сценария — Джейк совсем не хотел добивать Майка, что противоречит фундаментальным основам бокса) блогер бы потушил легенду, как забивал Бена Аскрена с Тайроном Вудли, и отправил его в госпиталь?
Подводя итог:
- Судьи отдали Полу победу единогласным решением (80−72, 79−73, 79−73);
- За восемь раундов по две минуты блогер серьезно перестрелял Тайсона. Вот статистика: 278−97 по выброшенным ударам и 78−18 по донесенным до цели;
- Напомним, что поединок был санкционирован как профессиональный. А значит, он пойдет в официальную статистику боксеров;
- Для Тайсона это поражение стало седьмым в карьере. Также в его рекорде 50 побед (44 — нокаутом) и два боя, которые были признаны несостоявшимися. Он не дрался в профи с 2005 года;
- У Пола теперь в активе 11 побед при одном поражении.
Организаторы могут быть довольны. Продажи билетов, по предварительным данным, перевалили за показатель $17,8 млн при более чем 70 тысячах зрителей на арене AT&T Stadium. К слову, на вечере в Техасе присутствовало множество звезд шоу-бизнеса и спорта, среди которых были замечены экс-чемпионы мира Эвандер Холифилд (тот самый, которому Тайсон откусил ухо), Леннокс Льюис и Шугар Рэй Леонард.
Слова после боя
Не желающий заканчивать Майк Тайсон готов подписаться на еще одну клоунаду:
«Не думаю уходить из бокса. Возможно, подерусь с его братом (блогером Логаном Полом)».
Раздающий респект Джейк Пол грезит о бое с Саулем Альваресом:
«Во-первых, хочу поблагодарить Майка. Тайсон — величайший боксер всех времен, икона, непревзойденный боксер. Я безмерно уважаю его, но сегодня дрался с полной отдачей, не старался жалеть его, ведь это бокс. Его пощечина мне перед боем? Это всего лишь эпизод. Но была классная пощечина! Канело нуждается во мне. Не собираюсь бросать вызов. Он понимает, что ему нужны деньги, и он знает, где денежный парень».
И парочка реакций от суперзвезд бокса и ММА.
- Разочарованный Теренс Кроуфорд: «Я люблю Майка Тайсона, но его слишком много нахваливают. Он выглядел как мусор, так долго тренироваться и нанести всего 97 ударов за целый бой — это безумие. Я просто рад, что он там не пострадал».
- Верный себе Конор Макгрегор: «Крепкие ягодицы, соски словно сигары, нокаутирующая мощь. Майк — поистине божье творение! Да благословит бог Железного Майка!»
Два чемпионских боя
Вечер бокса в Арлингтоне был не только про шоу, но и про настоящий спорт.
- В соглавном событии вечера прошел реванш звездной Кэти Тейлор и статусной пуэрториканки Аманды Серрано. Поединок продлился все десять раундов: ирландка снова победила и осталась абсолютной чемпионкой в суперлегкой весовой категории.
- Перед этим чемпион WBC в полусреднем весе Марио Барриос сумел сохранить свой пояс в бою против Абеля Рамоса. Встреча американцев завершилась вничью, для обладателя титула это была первая защита.
Автор: Иван Орехов