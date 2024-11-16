Тайсон выстоял, но проиграл блогеру в одну калитку. Лучше бы не возвращался

То, чего не должно было бы произойти в идеальном боксерском мире, все же случилось. Легенда спорта, бывший абсолютный чемпион в тяжелом весе Майк Тайсон встретился в ринге со звездой YouTube, круто раскрутившим себя в бойцовской среде Джейком Полом. Проблемный Ребенок зарекомендовал себя как любитель поколотить стариков (за большой кэш не раз возвращал с пенсии легенд ММА), и сегодня остался верен себе: за 20 миллионов долларов 58-летний Тайсон согласился на ужасное шоу, которое не красит ни организаторов, ни его участников. Как вообще можно было задумать на официальном (не выставочном) уровне бой спортсменов, разница в возрасте которых составляет 31 год?!