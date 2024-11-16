Джейк Пол заявил, что преподал Тайсону уроки бокса

«Я был подготовлен. Я хотел дать фанатам шоу. Я не почувствовал силы ударов Тайсона. Он не бил больно. Я немного терял баланс после ударов, но больно точно не было. Людям нравится меня ненавидеть, а я питаюсь этим. Я в этом спорте 4,5 года и хватаю любой бой, который могу, мне нравится это. Я всем говорил, что преподам Тайсону уроки бокса, я так и сделал», — заявил Пол на пресс-конференции, трансляция которой опубликована на YouTube-канале Most Valuable Promotions.