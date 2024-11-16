Джейк Пол заявил, что преподал Тайсону уроки бокса

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Американский блогер Джейк Пол после победы над соотечественником Майком Тайсоном заявил, что ему не было больно от ударов экс-абсолютного чемпиона мира по боксу.
В субботу Тайсон уступил Полу в поединке по боксу. Бой в формате восьми раундов по две минуты прошел в ночь на субботу в Арлингтоне (штат Техас, США) и прошел всю дистанцию. Пол одержал победу единогласным судейским решением.
«Я был подготовлен. Я хотел дать фанатам шоу. Я не почувствовал силы ударов Тайсона. Он не бил больно. Я немного терял баланс после ударов, но больно точно не было. Людям нравится меня ненавидеть, а я питаюсь этим. Я в этом спорте 4,5 года и хватаю любой бой, который могу, мне нравится это. Я всем говорил, что преподам Тайсону уроки бокса, я так и сделал», — заявил Пол на пресс-конференции, трансляция которой опубликована на YouTube-канале Most Valuable Promotions.
Тайсону 58 лет, за карьеру он провел 59 поединков, одержал 50 побед (44 — нокаутом), потерпел семь поражений, два боя признаны несостоявшимися. 27-летний Пол провел 12 боксерских поединков и одержал 11 побед при одном поражении.