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Блогер Пол получил в два раза больше призовых за бой с Тайсоном, пишут СМИ

CBS News: блогер Джейк Пол получил за бой с Тайсоном около 40 миллионов долларов.

Источник: Reuters

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Американский блогер Джейк Пол получил в два раза больше призовых за поединок против экс-абсолютного чемпиона мира по боксу Майка Тайсона, сообщает CBS News.

В субботу Тайсон уступил Полу в поединке по боксу. Бой в формате восьми раундов по две минуты прошел в ночь на субботу в Арлингтоне (штат Техас, США) и прошел всю дистанцию. Пол одержал победу единогласным судейским решением.

По информации издания, Тайсон заработал за бой около 20 миллионов долларов, Пол — не менее 40 миллионов. Сообщается, что на арене AT&T в Арлингтоне, вместимость которой 80 тысяч зрителей, была заполнена более чем на 70 тысяч человек.

Тайсону 58 лет, за карьеру он провел 59 поединков, одержал 50 побед (44 — нокаутом), потерпел семь поражений, два боя признаны несостоявшимися. 27-летний Пол провел 12 боксерских поединков и одержал 11 побед при одном поражении.