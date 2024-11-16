Блогер Пол получил в два раза больше призовых за бой с Тайсоном, пишут СМИ

По информации издания, Тайсон заработал за бой около 20 миллионов долларов, Пол — не менее 40 миллионов. Сообщается, что на арене AT&T в Арлингтоне, вместимость которой 80 тысяч зрителей, была заполнена более чем на 70 тысяч человек.