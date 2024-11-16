Тайсон навсегда, Тайсон никогда. Железному Майку больше нельзя выходить на ринг

После четвертого раунда у Тайсона ушли, казалось, последние силы. Впрочем, нет. Последние были нужны только для того, чтобы держать удары и смотреть за тем, чтобы они не очень плотно попадали. Раз-другой его слегка повело, но все-таки он держался, хотя маятник уже почти не качал. Комментатор, который работал хорошо, пусть и не профессионально, как-то сказал, что Тайсон с каждым раундом становится старше. Именно так оно и было. Если в начале он выглядел, как крепкий дед, то чем дальше, тем больше он напоминал крепко битого деда. Оставалось какие-то два раунда, то есть седьмой и восьмой, а не было никакой уверенности, что он их сможет достоять.