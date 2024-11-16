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Тайсон Фьюри назвал самого талантливого боксера-тяжеловеса мира. Это не он сам и не Усик

Британский боксер Тайсон Фьюри высказал мнение о том, какой тяжеловес обладает наибольшим потенциалом для достижения успехов в будущем.

Источник: Getty Images

По словам Фьюри, его впечатляют перспективы Джареда Андерсона (17−1) даже после его поражения нокаутом от Мартина Баколе.

«Я бы хотел увидеть Джареда Андерсона в топе лучших. Он еще очень молод. Мне кажется, это самый талантливый тяжеловес в мире. С большим отрывом.

Да, он проиграл свой последний бой — талант не всегда спасает, когда тебе ставят бой, к которому ты еще не готов. Баколе — закаленный ветеран, 30-летний мужик, сильный как носорог. И его поставили против 24-летнего пацана, который перед этим развалил 17 клоунов без особых усилий.

Джаред не был готов к этому бою. Ему нужно было еще 5−6 боев, чтобы выйти на нужный уровень», — заявил Фьюри в подкасте Pound4Pound.