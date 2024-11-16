Тайсон Фьюри назвал самого талантливого боксера-тяжеловеса мира. Это не он сам и не Усик

«Я бы хотел увидеть Джареда Андерсона в топе лучших. Он еще очень молод. Мне кажется, это самый талантливый тяжеловес в мире. С большим отрывом.



Да, он проиграл свой последний бой — талант не всегда спасает, когда тебе ставят бой, к которому ты еще не готов. Баколе — закаленный ветеран, 30-летний мужик, сильный как носорог. И его поставили против 24-летнего пацана, который перед этим развалил 17 клоунов без особых усилий.



Джаред не был готов к этому бою. Ему нужно было еще 5−6 боев, чтобы выйти на нужный уровень», — заявил Фьюри в подкасте Pound4Pound.