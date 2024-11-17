Дэйна Уайт: «Майк Тайсон оказался прав — Джейк Пол ничего не смог ему сделать»

«Майк оказался прав. Я говорил, что ему уже почти 60 лет. А он отвечал: “Думаешь, этот пацан сможет мне что-то сделать? Он ничего не умеет. Он точно не сможет меня вырубить”.



Вы сами все видели — Майк споткнулся по пути к рингу и с трудом поднимался по ступенькам, а на бой вышел с наколенником. И Джейк Пол все равно ничего не смог сделать. Где появляется Майк Тайсон — там все зарабатывают деньги.



Я понимаю, что люди были разочарованы. Сам турнир был отстойным. Но чего вы ожидали? Величайшее спортивное событие в истории? Нет, вы получили именно то, что должны были», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 309.