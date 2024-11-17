Блогер вместо реванша с Биволом? Хороший, но бессмысленный ход Бетербиева

И, разумеется, были вызовы. Сам Пол, например, упомянул три имени: Сауль Альварес, Джервонта Дэвис и Конор Макгрегор. В случае с первым Джейк заявил, что Канело сам должен его вызвать, Джервонте просто ответил на его выпады, а Конору предложил бой по правилам ММА: «Дорогой Конор, я знаю, что ты сказал моей команде, мол, будешь драться со мной в полусреднем весе. Этого никогда не произойдёт. Но давай проведём бой в формате ММА. Без весовой категории — как это было раньше. Но ты не хочешь».