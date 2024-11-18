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Алимханулы лишили боя с претендентом: известны подробности

Глава Президент Всемирной боксерской организации (WBO) Густаво Оливьери известил казахстанского боксера Жанибека Алимханулы (16−0, 11 КО) и его команду о том, что его бой против британца Хамзы Шираза (21−0, 17 КО) не состоится, сообщают Vesti.kz.

Источник: Соцсети

«Промоутер Джордж Уоррен из Queensberry Promotions от имени Хамзы Шираза подтвердил, что тот отказался от обязательного боя против чемпиона WBO в среднем весе Жанибека Алимханулы. Поэтому сегодняшние промоутерские торги отменены. Комитет соберется снова, чтобы определить дальнейшие шаги», — написал Оливьери в соцсети Х (бывший Twitter).

Напомним, что свой последний бой Алимханулы провел 4 октября в Сиднее (Австралия), где нокаутировал обязательного претендента по линии IBF — новозеландца Андрея Михайловича (21−1, 13 КО).

Ранее сообщалось, что Шираз может подраться с другими чемпионами дивизиона — кубинцем Эрисланди Ларой (пояс WBA) и доминканцем Карлосом Адамесом (пояс WBC).