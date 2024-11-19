Чемпионы и их демоны. 30 лет самой главной победе Роя Джонса

В реальности же уже в этом раунде Туши Свет получил то, чего добивался, — бросающегося на него Роя, но вот поймать его на тяжелый встречный никак не получалось. Так бывает, когда один контрпанчер боксирует с другим таким же, но более быстрым. К середине стало заметно, что у Тони почти всегда работает двойной джеб, через него получается сблизиться, поставить Роя спиной к канатам, но дальше тому удается избегать попаданий справа, а если и прилетает, то как-то без прежней остроты и жесткости. Да и двигаясь за соперником по рингу, Тони выглядит разбалансированным. Он не уставший, не выдохшийся, но эффекта от ударов нет. Отсюда легкая тень раздражения на лице, но больше никаких эмоций. Поединок разбивался на эпизоды, Джонс иногда клинчевал, чтобы сбить темп, иногда сам поднимал его и смотрел, как соперник реагирует.