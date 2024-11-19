Джейк Пол заявил, что предпочел бы провести бой с Дюбуа, а не с Бетербиевым

«Человек занимается боксом 12 лет, имеет более 100 боев среди любителей и профессионалов и дрался в моем андеркарте. Но к черту… Я попрошу Накису (менеджер Пола — прим.) поговорить с Фрэнки Уорреном и поставлю тебя в очередь на трон. В отличие от Артура, у тебя хотя бы есть несколько тысяч фанатов», — написал Пол в соцсети X.