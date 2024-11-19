Трентон
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Джейк Пол заявил, что предпочел бы провести бой с Дюбуа, а не с Бетербиевым

Блогер Пол заявил, что предпочел бы провести бой с Дюбуа, а не с Бетербиевым.

Источник: Tayfun Coskun/Anadolu via Getty Images

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Американский блогер Джейк Пол заявил, что предпочел бы провести боксерский поединок с британцем Даниелем Дюбуа, а не с абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе россиянином Артуром Бетербиевым.

Ранее представитель России повторил свой вызов Полу. В субботу в Арлингтоне (штат Техас, США) блогер одержал победу единогласным судейским решением над бывшим абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе американцем Майком Тайсоном, бой прошел в формате восьми раундов по две минуты. Во вторник Пол опубликовал скриншот переписки с Дюбуа, в котором тот предложил ему провести поединок.

«Человек занимается боксом 12 лет, имеет более 100 боев среди любителей и профессионалов и дрался в моем андеркарте. Но к черту… Я попрошу Накису (менеджер Пола — прим.) поговорить с Фрэнки Уорреном и поставлю тебя в очередь на трон. В отличие от Артура, у тебя хотя бы есть несколько тысяч фанатов», — написал Пол в соцсети X.

У Бетербиева в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) 1,1 млн подписчиков, у Дюбуа — 376 тысяч.

На счету идущего без поражений 39-летнего Бетербиева 21 победа (20 — нокаутом) на профессиональном ринге. 27-летний Пол провел 12 боксерских поединков и одержал 11 побед при одном поражении. Дюбуа 27 лет. Он является чемпионом мира в тяжелом весе по версии Международной боксерской федерации (IBF) и имеет в активе 22 победы и два поражения.