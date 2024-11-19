Джейк Пол заявил, что предпочел бы провести бой с Дюбуа, а не с Бетербиевым

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Американский блогер Джейк Пол заявил, что предпочел бы провести боксерский поединок с британцем Даниелем Дюбуа, а не с абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе россиянином Артуром Бетербиевым.
Ранее представитель России повторил свой вызов Полу. В субботу в Арлингтоне (штат Техас, США) блогер одержал победу единогласным судейским решением над бывшим абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе американцем Майком Тайсоном, бой прошел в формате восьми раундов по две минуты. Во вторник Пол опубликовал скриншот переписки с Дюбуа, в котором тот предложил ему провести поединок.
«Человек занимается боксом 12 лет, имеет более 100 боев среди любителей и профессионалов и дрался в моем андеркарте. Но к черту… Я попрошу Накису (менеджер Пола — прим.) поговорить с Фрэнки Уорреном и поставлю тебя в очередь на трон. В отличие от Артура, у тебя хотя бы есть несколько тысяч фанатов», — написал Пол в соцсети X.
У Бетербиева в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) 1,1 млн подписчиков, у Дюбуа — 376 тысяч.
На счету идущего без поражений 39-летнего Бетербиева 21 победа (20 — нокаутом) на профессиональном ринге. 27-летний Пол провел 12 боксерских поединков и одержал 11 побед при одном поражении. Дюбуа 27 лет. Он является чемпионом мира в тяжелом весе по версии Международной боксерской федерации (IBF) и имеет в активе 22 победы и два поражения.