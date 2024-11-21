Объявлен звездный состав Казахстана на чемпионат Азии по боксу

Континентальный турнир пройдет с 29 ноября по 11 декабря, а Казахстан представят следующие боксеры:
- 48 кг. Санжар Ташкенбай
- 51 кг. Сакен Бибосынов
- 54 кг. Махмуд Сабырхан
- 57 кг. Оразбек Асылкулов
- 60 кг. Бейбарыс Жексен
- 63.5 кг. Мухаммедсабыр Базарбайулы
- 67 кг. Дулат Бекбауов
- 71 кг. Абылайхан Жусупов
- 75 кг. Диас Молжигитов
- 81 кг. Ерасыл Жакпеков
- 86 кг. Бекзат Нурдаулетов
- 91 кг. Сагындык Тогамбай
- +92 кг. Айбек Оралбай
Женская сборная Казахстана по боксу будет представлена в 12 весах.
Изначально континентальный турнир должен был принять иорданский Амман, но он был перенесен в Чиангмай по соображениям безопасности.