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Объявлен звездный состав Казахстана на чемпионат Азии по боксу

Стал известен состав мужской сборной Казахстана на чемпионат Азии-2024 по боксу, который пройдет в таиландском Чиангмае, передают Vesti.kz со ссылкой на Qazsport.

Источник: Турар Казангапов

Континентальный турнир пройдет с 29 ноября по 11 декабря, а Казахстан представят следующие боксеры:

  • 48 кг. Санжар Ташкенбай
  • 51 кг. Сакен Бибосынов
  • 54 кг. Махмуд Сабырхан
  • 57 кг. Оразбек Асылкулов
  • 60 кг. Бейбарыс Жексен
  • 63.5 кг. Мухаммедсабыр Базарбайулы
  • 67 кг. Дулат Бекбауов
  • 71 кг. Абылайхан Жусупов
  • 75 кг. Диас Молжигитов
  • 81 кг. Ерасыл Жакпеков
  • 86 кг. Бекзат Нурдаулетов
  • 91 кг. Сагындык Тогамбай
  • +92 кг. Айбек Оралбай

Женская сборная Казахстана по боксу будет представлена в 12 весах.

Изначально континентальный турнир должен был принять иорданский Амман, но он был перенесен в Чиангмай по соображениям безопасности.