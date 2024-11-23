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Тайсон Фьюри показал свою форму за месяц до реванша против Усика

Британский боксер Тайсон Фьюри показал в соцсетях свою актуальную физическую форму.

Источник: Getty Images

Сейчас Фьюри продолжает подготовку к реваншу против украинца Александра Усика.

Второй бой между Усиком и Фьюри запланирован на 21 декабря.

Первый поединок между ними прошел в мае и завершился победой Усика раздельным решением судей.