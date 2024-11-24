В Саудовской Аравии осыпают Усика деньгами. Но это лишь предвестник поражения

Тут нужно понимать, что речь вовсе не о договорном поединке. Александр получает огромный гонорар не за поражение. Сложно даже представить, что чемпион будет подыгрывать, поддаваться. Напротив, Усик выйдет максимально заряженным, поскольку не намерен терять статус непобеждённого. Вопрос заключается в другом. Александру придётся принять все правила игры, которые ему будут диктовать в Саудовской Аравии. И победа в таких условиях, кажется, будет лишь слаще. Нет никаких сомнений, что Усик вновь попытается доминировать. А может, даже зайдёт на нокаут, чтобы снять все вопросы о том, насколько справедливым был результат первого боя.