Идеальный расклад. Почему Бетербиев должен подняться в весе прямо сейчас

Бетербиев завис в поисках разных вариантов продолжения карьеры, но сейчас у него идеальный момент для того, чтобы подняться в первый тяжёлый вес и попытаться собрать пояса там. Считаному числу боксёров удавалось стать абсолютом в двух весовых категориях, поэтому ради наследия Артур должен зацепиться за этот шанс. Проблема ещё и в том, что в январе Бетербиеву исполнится 40 лет. Несмотря на то что он храбрится и заявляет, что чувствует себя гораздо моложе, в какой-то момент борьба с возрастом будет проиграна. И с каждым днём этот момент всё ближе, поэтому не стоит терять время.