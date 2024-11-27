Линь Юйтин снялась с Кубка World Boxing

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Провалившая гендерный тест олимпийская чемпионка по боксу Линь Юйтин из Тайваня снялась с Кубка World Boxing в Великобритании после того, как организаторы поставили под сомнение ее половую принадлежность, сообщает Международное радио Тайваня.
Кубок World Boxing проходит в Шеффилде с 27 по 30 ноября. В среду команда Линь Юйтин, для которой этот турнир должен был стать первым международным соревнованием после победы на Олимпийских играх 2024 года в Париже, объявила о снятии. Решение стало протестом на вопросы организаторов по поводу гендерной принадлежности.
«Команда Линь Юйтин выступила с инициативой и предложила пройти медицинское обследование на месте, но в медицинском комитете World Boxing сказали, что за такой короткий период времени невозможно вынести правильное решение и соответствующие правила отсутствуют. Поэтому они вежливо отклонили это предложение. После обсуждения команда тренера, работающего с Линь Юйтин, решила сняться с турнира во избежание лишнего внимания, которое может вновь навредить спортсменам», — заявил директор департамента физической культуры и спорта Тайваня Чжэн Шичжун.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил участие Линь Юйтин и Иман Хелиф из Алжира в женском турнире на Играх в Париже, несмотря на то, что на чемпионате мира 2023 года (проводился под эгидой IBA) они не прошли гендерный тест, показавший наличие в их организмах повышенного уровня тестостерона. Линь Юйтин завоевала бронзовую медаль, но была лишена награды, Хелиф была снята с турнира перед финальным поединком. На Олимпиаде Хелиф и Линь Юйтин завоевали золотые медали в категориях до 66 и 57 кг соответственно.