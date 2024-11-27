Линь Юйтин снялась с Кубка World Boxing

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил участие Линь Юйтин и Иман Хелиф из Алжира в женском турнире на Играх в Париже, несмотря на то, что на чемпионате мира 2023 года (проводился под эгидой IBA) они не прошли гендерный тест, показавший наличие в их организмах повышенного уровня тестостерона. Линь Юйтин завоевала бронзовую медаль, но была лишена награды, Хелиф была снята с турнира перед финальным поединком. На Олимпиаде Хелиф и Линь Юйтин завоевали золотые медали в категориях до 66 и 57 кг соответственно.