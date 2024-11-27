«Нового Тайсона» не будет. Танк Дэвис максимально далёк от великой карьеры

Спорить с тем, что Джервонта невероятно талантливый боксёр — глупо. С этим никто и не спорит. Вопрос в другом: та самая выдающаяся карьера, которую пророчили Танку, пока остаётся в мечтах. Да, на деле у Дэвиса по-прежнему отличный рекорд (30−0, 28 нокаутов), есть чемпионский пояс WBA. Но последние пять лет Танк топчется на месте — как раз с момента завоевания чемпионского пояса. Ведь в его дивизионе масса отличных вариантов, с кем можно было бы устроить бой с приставкой «супер», множество потенциальных поединков, победы в которых сделали бы карьеру Дэвиса действительно великой. Шакур Стивенсон, Василий Ломаченко, Девин Хейни — список можно продолжать, это только самые звёздные представители дивизиона.