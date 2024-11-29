«Мне нужно удосрочить Усика. Если бой дойдет до решения, победу отдадут ему». Что говорит перед боем Тайсон Фьюри

— Я проделаю то же самое, что и в первом бою. Если бы не нокдаун в девятом раунде, то я бы спокойно выиграл тот бой. Да, я собираюсь измениться, не оказаться в нокдауне. Для меня это не важно [быть в статусе претендента или чемпиона], честно говоря. Весь этот блеск и гламур… это неприятности, которые сопутствуют боксу. Я здесь для того, чтобы выполнить работу, получить гонорар и отправиться домой. Он [Усик] выполнил свою работу и одержал очень маленькую победу, но, как я всегда говорил… победа на дюйм или на милю все равно остается победой. (Sky News).