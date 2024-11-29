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«Мне нужно удосрочить Усика. Если бой дойдет до решения, победу отдадут ему». Что говорит перед боем Тайсон Фьюри

Британец уверяет, что на этот раз не будет дурачиться, а будет предельно сосредоточен.

В ночь с 21 на 22 декабря (1.30 мск) состоится бой-реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. В мае британец проиграл Усику раздельным решением, утратив чемпионский пояс WBC. То поражение стало первым для Фьюри в профессиональной карьере, и теперь он одержим желанием отыграться. Далее — цитаты Фьюри из разных интервью, которые он дал после поражения. Тайсон балует фанатов яркими высказываниями, но по-прежнему энергичен и очень хочет взять реванш.

О мести

— Я считал, что побеждаю, но я же не судья, не так ли? Я не вносил никаких корректировок [в подготовку], это правда. Единственные корректировки будут во время боя, когда буду более сосредоточенным и меньше паясничать в ринге.

Я много хвастался, много дурачился — больше, чем когда-либо прежде — в бою против самого сильного противника в моей карьере. В итоге это мне дорого обошлось.

Очевидно, что это очень, очень важный бой для нас обоих. В любом случае это будет тяжелый бой. Хочу победить и отомстить за свое единственное поражение. (ESPN).

О геймплане

— Я проделаю то же самое, что и в первом бою. Если бы не нокдаун в девятом раунде, то я бы спокойно выиграл тот бой. Да, я собираюсь измениться, не оказаться в нокдауне. Для меня это не важно [быть в статусе претендента или чемпиона], честно говоря. Весь этот блеск и гламур… это неприятности, которые сопутствуют боксу. Я здесь для того, чтобы выполнить работу, получить гонорар и отправиться домой. Он [Усик] выполнил свою работу и одержал очень маленькую победу, но, как я всегда говорил… победа на дюйм или на милю все равно остается победой. (Sky News).

— Мне нужно было разбить Уайлдера, или он разбил бы меня. Нужно было рубиться с самым сильным панчером в истории бокса, иначе он бы разнес мою челюсть в девятом раунде. В реванше с Усиком будет так же. Я готов рисковать: либо я его, либо он меня… Буду стараться изо всех сил. Я никогда не боялся быть нокаутированным. Я всегда ставил это на кон. (Daily Express).

О трилогии

— Я уже бывал в таком положении. Не слишком зацикливаюсь на прошлом. Просто продолжаю свою работу и тренируюсь, готовлюсь к следующему бою. Покажу хороший бокс, выиграю, а затем, надеюсь, мы снова проведем матч-реванш, будет трилогия. У меня уже были трилогии.

Он действительно перенес матч-реванш, а я действительно с нетерпением ждал, когда смогу хорошо подготовиться к Хэллоуину, Ночи костров, Рождеству и Новому году. Но он все это испортил, так что теперь у меня будет только три рождественских дня. Ему придется за это заплатить!

Я бы предпочел провести трилогию с Усиком, тогда я стал бы единственным тяжеловесом в истории, у которого есть три трилогии. Это впечатляюще. (Sky News).

О деньгах

— Мне не нужен был бой с Усиком, чтобы пойти и купить то, что я хочу. Я мог сделать это в любой момент за последние 10 лет. Я не купил ни одной вещи, даже пары кроссовок, ничего. Они достались мне бесплатно… Недавно купил себе новые носки только потому, что они были по акции! (Sky News).

О судействе

— Никакого секрета! Я выйду туда, чтобы нокаутировать Усика, потому что не думаю, что решение будет в мою пользу, что бы я ни делал. Так что мне придется вырвать победу из рук судей, как я сделал в Америке в тот раз, мне придется разбить Усика. Положа руку на сердце, мне придется удосрочить Усика, чтобы урвать победу. (Daily Express).

О носе

— С моим носом все было в порядке, просто немного крови. Когда тебя бьют по носу, твои глаза слезятся. Нос не был сломан. (TNT Sports Boxing).

О настрое

— Cчитаю, что на этот раз пришло мое время побеждать. Все, что происходит — положительное или отрицательное, — это уроки. И мы должны их извлекать как люди, боксеры, отцы и мужья.

Мы знаем, что нужно выходить с целью нокаутировать друг друга, устраивая шоу для людей, которые платят за это деньги. Надеюсь, вам, ребята, понравится этот бой так же, как и мне.

Четыре недели осталось до самого важного боя года. Самый важный бой в боксе. Я и Усик, и я выйду заряженным. Выйду очень заряженным! Вставайте, не могу дождаться. 21 декабря… пояса снова будут моими! Вставайте. (TNT Sports Boxing).

Ислам Бабаджанов