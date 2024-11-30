Разгром и нокаут определил следующих соперников Казахстана на ЧА по боксу

В весовой категории до 67 килограммов Дулат Бекбауов узнал оппонента по четвертьфиналу. За выход в ½ финала он сразится с представителем Туркменистана Сапармуратом Одаевым, который в ⅛-й встречался с Селаме Саягалой из Шри-Ланки и победил по итогам трех раундов единогласным решением судей.