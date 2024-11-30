Разгром и нокаут определил следующих соперников Казахстана на ЧА по боксу

В весовой категории до 67 килограммов Дулат Бекбауов узнал оппонента по четвертьфиналу. За выход в ½ финала он сразится с представителем Туркменистана Сапармуратом Одаевым, который в ⅛-й встречался с Селаме Саягалой из Шри-Ланки и победил по итогам трех раундов единогласным решением судей.
Сам Бекбауов в ⅛ финала единогласным решением судей победил представителя Тайваня Жа Юн Вана.
Другой представитель Казахстана Абылайхан Жусупов, представленный в весовой категории до 71 килограмма начнет свое выступление с ¼ финала.
Его первым соперником будет еще один боксер из Туркменистана Байрамдурды Нурмухамедов, который в ⅛ финала досрочно победил Чи Син Ли из Тайваня, которому во втором и третьем раунде был отсчитан нокдаун, а бой завершился досрочной победой Нурмухамедова техническим нокаутом.
Напомним, в мужской сетке сборная Казахстана представлена во всех 13 весовых категориях, а в женской — в 12 весах.
Чемпионат Азии продлится до 12 декабря.