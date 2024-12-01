Казахстан выиграл первую битву у Узбекистана на ЧА по боксу

Так, на ринг вышел Бейбарыс Жексен, которому в ⅛ финала весовой категории до 60 килограммов противостоял Дильшод Абдумуродов из Узбекистана. Победу одержал Жексен судейским решением, теперь он поберется за выход в полуфинал.
Сегодня первым от Казахстана боксировал Оразбек Асылкулов (до 57 килограммов), выигравший свой бой нокаутом.
С соперниками других казахстанских боксеров по итогам жеребьевки можно ознакомиться по этой ссылке. При этом наша команда без боя выиграла две медали континентального турнира.