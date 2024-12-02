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Появилось яркое промо реванша Александра Усика против Тайсона Фьюри

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Организаторы представили эпичное промо противостояния украинского боксера Александра Усика и британца Тайсона Фьюри в преддверии второй встречи в ринге.

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Реванш состоится 21 декабря в Эр-Рияде.

В первом поединке, прошедшем в ночь на 19 мая, Усик победил Фьюри в поединке за титул абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелой весовой категории. Украинец тогда сохранил пояса Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO) и отобрал у Фьюри титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Позднее украинец освободил пояс IBF.