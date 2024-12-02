Разгром и первая потеря без боя. Как Казахстан выступает на ЧА-2024 по боксу

Сегодня, 2 декабря в женской сетке от сборной Казахстана выступила Улжан Сарсенбек. В ⅛ финала в весовой категории до 57 килограммов она встречалась с Кариной Вовк из Украины. Поединок завершился разгромной победой казахстанки, которая вышла в ¼ финала, где 5 декабря встретится с соперницей из Вьетнама Тран Нгуен.
К сожалению, сборная Казахстана понесла первую — с соревнований из-за недомогания снялась Алуа Балкибекова, выступающая в весе до 50 килограммов. Она сегодня не смогла выйти на ринг против Чутхамат Раксат из Таиланда на стадии ⅛ финала.
Напомним, Казахстан в мужской сетке заявил боксеров во всех 13 весовых категориях, а женской в 12-ти.
Изначально континентальный турнир должен был принять иорданский Амман, но он был перенесен в Чиангмай по соображениям безопасности.