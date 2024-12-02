Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Разгром и первая потеря без боя. Как Казахстан выступает на ЧА-2024 по боксу

В Чиангмае (Таиланд) продолжается чемпионат Азии по боксу, в котором участвует сборная Казахстана, сообщают Vesti.kz.

Сегодня, 2 декабря в женской сетке от сборной Казахстана выступила Улжан Сарсенбек. В ⅛ финала в весовой категории до 57 килограммов она встречалась с Кариной Вовк из Украины. Поединок завершился разгромной победой казахстанки, которая вышла в ¼ финала, где 5 декабря встретится с соперницей из Вьетнама Тран Нгуен.

К сожалению, сборная Казахстана понесла первую — с соревнований из-за недомогания снялась Алуа Балкибекова, выступающая в весе до 50 килограммов. Она сегодня не смогла выйти на ринг против Чутхамат Раксат из Таиланда на стадии ⅛ финала.

Напомним, Казахстан в мужской сетке заявил боксеров во всех 13 весовых категориях, а женской в 12-ти.

Изначально континентальный турнир должен был принять иорданский Амман, но он был перенесен в Чиангмай по соображениям безопасности.