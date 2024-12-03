Последнее крещендо. Шейхи уговорили Бетербиева и Бивола на быстрый реванш!

Но что по главному бою? Такая быстрая организация реванша, скорее, на руку Бетербиеву, карьера которого быстро движется к закату. Да и Бивол в любом случае должен быть рад: он получил второй шанс завоевать абсолютное чемпионство, не проводя каких-то промежуточных поединков. Артур изначально заявлял, что хочет отдохнуть как минимум полгода, но, по всей видимости, шейхи умеют уговаривать. Бивола вряд ли вообще понадобилось уговаривать: он был очень недоволен судейским решением — теперь ему подарили возможность всё исправить.