Последнее крещендо. Шейхи уговорили Бетербиева и Бивола на быстрый реванш!

Недавний поединок Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола получился великим во всех смыслах. Два непобеждённых полутяжеловеса из России в битве за абсолютное чемпионство в дивизионе — что может быть лучше? Вдобавок бой оказался максимально конкурентным, а судейское решение, отдавшее Бетербиеву победу решением большинства, многие до сих пор считают спорным. В общем, реванш напрашивался, но были и серьёзные вопросы — удастся ли его организовать, учитывая возраст Бетербиева и другие осложняющие факторы.
Однако для шейхов в боксе нет ничего невозможного! Знаменитый председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх объявил, что уже 22 февраля в Эр-Рияде состоится реванш Бетербиева и Бивола. Поединок россиян возглавит турнир под громким названием «Последнее крещендо», и это, мягко говоря, потрясающая новость для всех, кто любит бокс. Нет никаких сомнений, что бой Артура и Дмитрия станет одним из главных, если не самым главным событием в мире единоборств в 2025 году.
Как водится, на турнире постарались собрать максимально шикарный кард — там будет ещё шесть схваток за пояса разной степени важности. В соглавном бою подерутся крутые тяжеловесы: Даниэль Дюбуа и Джозеф Паркер. Также в Эр-Рияде выступит звёздный Шакур Стивенсон, соперником которого станет Флойд Шофилд. Даже открывать кард будут парни с очень крутыми именами — Джошуа Буатси подерётся с Каллумом Смитом, а потом огромный Чжан Чжилэй пройдёт испытание талантливым Агитом Кабайелом. Нет никаких сомнений, что турнир получится потрясающим.
Но что по главному бою? Такая быстрая организация реванша, скорее, на руку Бетербиеву, карьера которого быстро движется к закату. Да и Бивол в любом случае должен быть рад: он получил второй шанс завоевать абсолютное чемпионство, не проводя каких-то промежуточных поединков. Артур изначально заявлял, что хочет отдохнуть как минимум полгода, но, по всей видимости, шейхи умеют уговаривать. Бивола вряд ли вообще понадобилось уговаривать: он был очень недоволен судейским решением — теперь ему подарили возможность всё исправить.
Как бы то ни было, мы с нетерпением будем ждать великого реванша. Главное, чтобы ничего не сорвалось: Артур уже получал серьёзные травмы, а в его возрасте каждое повреждение может оказаться роковым для карьеры. Будем надеяться, что парни подойдут к бою здоровыми и бодрыми. И снова войдут в историю.
Александр Фролов