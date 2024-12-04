Боксер из Казахстана получил чемпионский бой на «Уэмбли» с соперником с 12−0

«Я рад, что Адам согласился на этот бой. Многие топовые бойцы отказывались встречаться со мной. Я никогда не отказывался от боя, и этот для меня решающий. Адам молод и силен, но у него нет моего опыта. Я все это видел. Пусть победит сильнейший», — цитирует Липинца Badlefthook.com.