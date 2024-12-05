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UFC объявил о реванше между Исламом Махачевым и Арманом Царукяном

В ночь на 19 января в Лос-Анджелесе состоится турнир UFC 311, в главном событии которого пройдет бой за титул в легком весе между Исламом Махачевым и Арманом Царукяном.

Источник: Спортс"

В 2019 году бойцы дрались на турнире в Санкт-Петербурге, тогда Ислам победил единогласным решением судей.

Царукян хочет защищать титул в бою с Оливейрой: «Наш первый бой был очень близким».

Ислам Махачев: «Я подхожу к бою с Царукяном в лучше форме».