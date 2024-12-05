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Умар Нурмагомедов подерется с Мерабом Двалишвили на UFC 311

В ночь на 19 января в Лос-Анджелесе (Калифорния) состоится турнир UFC 311, в соглавном событии которого пройдет титульный бой в легчайшем весе между Мерабом Двалишвили и Умаром Нурмагомедовым.

Источник: Спортс"

Двалишвили стал чемпионом в сентябре-2024, когда победил Шона О’Мэлли. Нурмагомедов в последний раз дрался в августе-2024, когда победил Кори Сэндхагена.

UFC объявил о реванше между Исламом Махачевым и Арманом Царукяном.