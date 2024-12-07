Нейт Диаз и команда Махачева кинули друг в друга бутылки в Лас-Вегасе

За кулисами команда Махачева встретилась с экс-бойцом UFC Нейтом Диазом. Стороны кинули друг в друга бутылки. Что стало причиной конфликта — неизвестно.
Команда Хабиба проведет два титульника за один турнир. Такое в UFC впервые.
В Лас-Вегасе прошла пресс-конференция, посвященная UFC 311, который пройдет 19 января. Турнир возглавит титульный бой в легком весе между Исламом Махачевым и Арманом Царукяном.
За кулисами команда Махачева встретилась с экс-бойцом UFC Нейтом Диазом. Стороны кинули друг в друга бутылки. Что стало причиной конфликта — неизвестно.
Команда Хабиба проведет два титульника за один турнир. Такое в UFC впервые.