Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умар поздравил Евлоева: «Ты сегодня молодец, брат»

«Ты сегодня молодец, брат», — написал в соцсетях боец UFC Умар Нурмагомедов.

Напомним, Евлоев победил Алджамейна Стерлинга на UFC 310. Это его девятая победа подряд.

UFC 310: Рахмонов — Гэрри, Ган — Волков, Евлоев победил Стерлинга и другие бои.

Отжимается по 1,5 тысячи раз и спит три часа в сутки. Евлоев вообще человек?