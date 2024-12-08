Умар поздравил Евлоева: «Ты сегодня молодец, брат»

Напомним, Евлоев победил Алджамейна Стерлинга на UFC 310. Это его девятая победа подряд.
UFC 310: Рахмонов — Гэрри, Ган — Волков, Евлоев победил Стерлинга и другие бои.
Отжимается по 1,5 тысячи раз и спит три часа в сутки. Евлоев вообще человек?
«Ты сегодня молодец, брат», — написал в соцсетях боец UFC Умар Нурмагомедов.
Напомним, Евлоев победил Алджамейна Стерлинга на UFC 310. Это его девятая победа подряд.
UFC 310: Рахмонов — Гэрри, Ган — Волков, Евлоев победил Стерлинга и другие бои.
Отжимается по 1,5 тысячи раз и спит три часа в сутки. Евлоев вообще человек?