Сирил Ган победил Александра Волкова раздельным решением на UFC 310

Ган победил Волкова раздельным решением судей (29−28, 28−29, 29−28).
Первый бой между Ганом и Волковым прошел в июне-2021: Ган победил единогласным решением судей.
Волков — лучший тяж России после Федора. Против Гана выйдет его новая версия.
В Лас-Вегасе на UFC 310 состоялся бой в тяжелом весе между Сирилом Ганом и Александром Волковым.
Ган победил Волкова раздельным решением судей (29−28, 28−29, 29−28).
Первый бой между Ганом и Волковым прошел в июне-2021: Ган победил единогласным решением судей.
Волков — лучший тяж России после Федора. Против Гана выйдет его новая версия.