Узбекистан завоевал первое золото на ЧА-2024 по боксу

Сессию открыл бой в весовой категории до 48 килограммов между Фарзоной Фозиловой (Узбекистан) и Лин Чи Нгок (Вьетнам). Соперницы провели все три раунда, по итогам которых судьи раздельным решением отдали победу узбекской спортсменке.