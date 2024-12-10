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Красотка-боксерша принесла Казахстану третье золото ЧА-2024

Казахстанка Наталья Богданова выиграла золото чемпионата Азии по боксу в Чиангмае (Таиланд), сообщают Vesti.kz.

Источник: Соцсети

В решающем поединке она встретилась с хозяйкой ринга Байсон Маникон. Их противостояние прошло в весовой категории до 70 килограмм и завершилось победой Богдановой.

Таким образом, Наталья, которую не раз отмечали за ее внешние данные, принесла третье золото в копилку сборной Казахстана. Ее оппонента стала серебряным призером.

Ранее побед в финалах добились еще две спортсменки из Казахстана: Виктория Графеева вырвала победу в бою с китаянкой Ли Ксианг, а Аида Абикеева выиграла у Ха Лин из Вьетнама.