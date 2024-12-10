Усик действительно получит $ 114 млн за реванш? Изучаем гонорары великого боя

В мае этого года Турки Аль аш-Шейху удалось то, что не удавалось ещё никому в современной истории бокса. Он организовал первый поединок за титул абсолютного чемпиона мира в «королевском» дивизионе в эпоху четырёх поясов. После того как Усик дважды побил Энтони Джошуа, всем стало понятно, что лучший бой, который только можно организовать, — это бой Александра с Тайсоном Фьюри. Британец в своей манере стал раскручивать поединок, всячески задевая Усика в интернете, однако за словами не следовало никаких дел. Главной проблемой было то, что команды боксёров никак не могли найти точки соприкосновения в плане финансовой составляющей. Фьюри как главная на тот момент звезда дивизиона требовал, чтобы гонорары за поединок распределились в пропорциях 70 на 30 — конечно, в пользу Тайсона.