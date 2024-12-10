Казахстан выиграл битву у Узбекистана и взял пятое золото ЧА по боксу

Ранее золотые медали Казахстану принесли четыре боксерши. Наталья Богданова разобралась с Байсон Маникон, Виктория Графеева вырвала победу в бою с китаянкой Ли Ксианг, Аида Абикеева выиграла у Ха Лин из Вьетнама, а Гульсая Ержан одолела украинку Карине Айрапетян.