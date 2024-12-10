Казахстан выиграл битву у Узбекистана и взял пятое золото ЧА по боксу

В решающем поединке в весовой категории свыше 81 килограмма он противостояла Олтиной Сотимбоевой из Узбекистана.
В первом раунде судьи раздельным решением отдали преимущество казахстанке — 3:2. Во второй трехминутке соперницы продолжили упорное сопротивление, отдав Талиповой преимуществом по итогам раунда — 4:1.
В третьем раунде Талипова не сбавила оборотов и победила раздельным решением судей — 4:1.
Ранее золотые медали Казахстану принесли четыре боксерши. Наталья Богданова разобралась с Байсон Маникон, Виктория Графеева вырвала победу в бою с китаянкой Ли Ксианг, Аида Абикеева выиграла у Ха Лин из Вьетнама, а Гульсая Ержан одолела украинку Карине Айрапетян.