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Казахстан выиграл битву у Узбекистана и взял пятое золото ЧА по боксу

Казахстанка Елдана Талипова завоевала золото чемпионата Азии по боксу в Чиангмае (Таиланд), сообщают Vesti.kz.

Источник: Соцсети

В решающем поединке в весовой категории свыше 81 килограмма он противостояла Олтиной Сотимбоевой из Узбекистана.

В первом раунде судьи раздельным решением отдали преимущество казахстанке — 3:2. Во второй трехминутке соперницы продолжили упорное сопротивление, отдав Талиповой преимуществом по итогам раунда — 4:1.

В третьем раунде Талипова не сбавила оборотов и победила раздельным решением судей — 4:1.

Ранее золотые медали Казахстану принесли четыре боксерши. Наталья Богданова разобралась с Байсон Маникон, Виктория Графеева вырвала победу в бою с китаянкой Ли Ксианг, Аида Абикеева выиграла у Ха Лин из Вьетнама, а Гульсая Ержан одолела украинку Карине Айрапетян.