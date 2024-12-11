Сан-Хосе
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Казахстан нокаутом выиграл третье золото ЧА-2024 по боксу

Казахстанский боксер Сагындык Тогамбай стал чемпионом Азии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Источник: Olympic.kz

В финальном поединке в весе до 92 килограммов Тогамбай противостоял Парвизу Каримову из Таджикистана.

Первый раунд прошел под преимуществом казахстанца, который отправил соперника в нокдаун. На судейских записках было отображено 5:0 в пользу Тогамбая.

Во втором раунде Каримов вновь побывал в нокдауне, но сумел продолжить поединок. Впрочем, практически сразу он вновь увидел отсчет и бой завершился техническим нокаутом в пользу Тогамбая, который принес сборной Казахстана третье золото.

Напомним, континентальное первенство проходит в Чиангмае (Таиланд).

Сегодня, 11 декабря, наряду с Тогамбаем свои финалы провели семь казахстанцев, которые встречались с представителями Узбекистана.

До этого, лишь Махмуд Сабырхан взял золото в категории до 54 килограммов, победив Миразизбека Мирзахалилова и Бекзад Нурдаулетов, одолевший в весе до 86 килограммов Джасурбека Юлдошева.

Остальные казахстанцы проиграли свои финалы: неудачи потерпели Санжар Ташкенбай (до 48 килограммов), Оразбек Асылкулов (до 57 килограммов), Дулат Бекбауов (до 67 килограммов), Абылайхан Жусупов (до 71 килограмма) и Диас Молжигитов (до 75 килограммов).

Добавим, что последний финал проведет казахстанец Айбек Оралбай, который в весе свыше 92 килограммов будет боксировать против китайца Абудурешити Ремулы.