Казахстан нокаутом выиграл третье золото ЧА-2024 по боксу

В финальном поединке в весе до 92 килограммов Тогамбай противостоял Парвизу Каримову из Таджикистана.
Первый раунд прошел под преимуществом казахстанца, который отправил соперника в нокдаун. На судейских записках было отображено 5:0 в пользу Тогамбая.
Во втором раунде Каримов вновь побывал в нокдауне, но сумел продолжить поединок. Впрочем, практически сразу он вновь увидел отсчет и бой завершился техническим нокаутом в пользу Тогамбая, который принес сборной Казахстана третье золото.
Напомним, континентальное первенство проходит в Чиангмае (Таиланд).
Сегодня, 11 декабря, наряду с Тогамбаем свои финалы провели семь казахстанцев, которые встречались с представителями Узбекистана.
До этого, лишь Махмуд Сабырхан взял золото в категории до 54 килограммов, победив Миразизбека Мирзахалилова и Бекзад Нурдаулетов, одолевший в весе до 86 килограммов Джасурбека Юлдошева.
Остальные казахстанцы проиграли свои финалы: неудачи потерпели Санжар Ташкенбай (до 48 килограммов), Оразбек Асылкулов (до 57 килограммов), Дулат Бекбауов (до 67 килограммов), Абылайхан Жусупов (до 71 килограмма) и Диас Молжигитов (до 75 килограммов).
Добавим, что последний финал проведет казахстанец Айбек Оралбай, который в весе свыше 92 килограммов будет боксировать против китайца Абудурешити Ремулы.