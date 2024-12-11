Дерби с Узбекистаном и четыре золота: как Казахстан выступил на ЧА по боксу

Остальные казахстанцы проиграли соперникам из Узбекистана. Неудачи потерпели: Санжар Ташкенбай (до 48 килограммов) проиграл Шодиержону Меликузиеву, Оразбек Асылкулов (до 57 килограммов) уступил Миразизбеку Мирзахалилову познал горечь поражения от Мужибилло Турсунова, Абылайхан Жусупов (до 71 килограмма) капитулировал перед Хавасбеком Асадуллаевым, Диас Молжигитов (до 75 килограммов) ничего не смог противопоставить Джавохиру Умматалиеву.