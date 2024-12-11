Дерби с Узбекистаном и четыре золота: как Казахстан выступил на ЧА по боксу

В 13 весовых категориях казахстанцы были представлены в девяти финалах. Семь из них прошли в принципиальных противостояниях с Узбекистаном.
В битвах с соседями лишь Махмуд Сабырхан (до 54 кг) и Бекзад Нурдаулетов (до 86 кг) смогли взять золото. Сабырхан победил Шахзода Музафарова, а Нурдаулетов одолел Джасурбека Юлдошева.
Остальные казахстанцы проиграли соперникам из Узбекистана. Неудачи потерпели: Санжар Ташкенбай (до 48 килограммов) проиграл Шодиержону Меликузиеву, Оразбек Асылкулов (до 57 килограммов) уступил Миразизбеку Мирзахалилову познал горечь поражения от Мужибилло Турсунова, Абылайхан Жусупов (до 71 килограмма) капитулировал перед Хавасбеком Асадуллаевым, Диас Молжигитов (до 75 килограммов) ничего не смог противопоставить Джавохиру Умматалиеву.
Еще два золота завоевали Сагындык Тогамбай (до 92 кг), нокаутировавший Парвиза Каримова из Таджикистана, и Айбек Оралбай (свыше 92 кг), разгромивший Абудурешити Ремулу из Китая.
Таким образом, в последний день чемпионата Азии в Чиангмае (Таиланд) Казахстан завоевал четыре золота и получил пять серебряных наград.
Напомним, накануне женская сборная Казахстана выиграла медальный зачет континентального первенства, завоевав пять золотых и пять бронзовых наград.