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«Мы не согласны». Тренер сборной Казахстана подвел итоги ЧА по боксу

Главный тренер сборной Казахстана по боксу Кайрат Сатжанов подвел итоги выступления команды на чемпионате Азии в Чиангмае (Таиланд), сообщают Vesti.kz со ссылкой на НОК РК.

Источник: Соцсети

«Мы не согласны с результатами только в двух весах: до 48 и 71 килограмма. В остальных проигранных финалах все по делу. Я увидел наши недостатки. И в ближайшем будущем будем работать над их устранением. Также тренировки будут направлены на “физику” и технику. Думаю, все получится.

У парней есть потенциал, есть возможности. К тому же, не выступал Нурбек Оралбай, а также еще несколько боксеров. Также у нас сильный резерв. Молодых будем привлекать к сборной. Скоро у нас будет чемпионат Казахстана. Но на нем не выступят медалисты чемпионата Азии, так как совершенно не остается времени для подготовки. Также отмечу, кто победил в Таиланде, будет считаться первым номером сборной, как и те, кто выиграет на чемпионате страны", — заявил Сатжанов.

Сборная Казахстана завоевала в Чиангмае десять медалей — четыре золотых, пять серебряных и одну бронзовую.