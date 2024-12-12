Иман Хелиф — самая популярная спортсменка 2024 года. Где она и чем будет заниматься?

Иман стала лидером не из-за своих спортивных успехов, а из-за истории с проваленным гендерным тестом, которая всплыла прямо в Игр. Оказалось, что Хелиф и тайваньская боксёрша Линь Юйтин провалили тест ещё за год до этого — во время чемпионата мира-2023. Бывший генеральный секретарь IBA Иштван Ковач и вовсе заявлял, что Хелиф, согласно тестам, является биологическим мужчиной: «Самое грустное в этой истории заключается в том, что проблема была не в уровне тестостерона Хелиф, в наши дни под него можно подстроиться, а в результате гендерного теста, который явно указывал на то, что боксёрша из Алжира — биологический мужчина. На токийской Олимпиаде и последующем чемпионате мира в сумме пять спортсменок были определены как мужчины. Очевидно, я немедленно уведомил об этом МОК, но там, судя по всему, до сих пор на это не отреагировали».